كبير الأثريين يعلق على أزمة عقد قران ابنة مفيدة شيحة في صحن جامع محمد علي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

علق مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، على تداول فيديو عقد قران ابنة الإعلامية الكبيرة مفيدة شيحة في صحن جامع محمد علي باشا في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وقال "شاكر"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن إقامة الحفلات في صحن جامع محمد على باشا ليس جديدًا، كما يعتقد البعض ومتواجد منذ فترة ويتم تنظيمها بشكل متكرر.

وأوضح كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن الصحن جزء من المسجد، مشيرًا إلى أن المسجد يتكون من جزأين: الأول هو قسم مغطى مخصص للصلاة ويضم قبة محمد علي، أما الثاني فهو الفناء أو الساحة حيث كان يتم أداء الصلاة فيه في السابق.

وأكد شاكر: "أوافق على إقامة الحفلات في صحن المسجد، لكن بشروط وضوابط محددة، فالمساجد الشهيرة تمتلك قواعد صارمة لزوارها، وهذا المكان هو جزء من المسجد، وما حدث ليس صحيحًا. ولدخول السائحين صباحًا يجب خلع الحذاء وارتداء كيس وأحيانًا عباءة؛ لأنه في نهاية الأمر هو مسجد مازالت تُقام الصلوات فيه حتى الآن".

وأوضح "شاكر"، أنه لا يعارض استغلال المناطق الأثرية لأغراض الاستثمار، شريطة ألا يضر ذلك القيمة الأثرية للمكان، مثلما يحدث مع مسرح مسجد سارية الجبل "جامع سليمان الخادم" والذي يستضيف مهرجان الغناء والموسيقى سنويًا، وأكد:"لو عايز تعمل، ممكن تعمل في هذا المكان، خاصة أنه مجهز للعروض وبه إضاءة ويسمح بذلك".