شكرا لمتابعة خبر عن الشورى يطالب جامعة الإمام محمد بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى اليوم الثلاثاء ، وبالأغلبية بإعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

وكان الشورى عقد جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

وخلال الجلسة طالب المجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالعمل على تطوير منظومة إيراداتها الذاتية وتنميتها وتنويع استثماراتها؛ بما يحقق الكفاءة والاستدامة المالية .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من عضو المجلس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء ، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للعام الجامعي 1444هـ ،بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة .

ودعا المجلس في قراره الجامعة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – إلى العمل على تطوير معاهدها ودراسة زيادة انتشارها خارج المملكة؛ بما يحقق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية ويعزز مكانتها وحضورها على الصعيد العالمي.

كما دعا المجلس الجامعة إلى إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ودراسة العودة إلى نظام الفصلين .

والجدير بالذكر أن مجلس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، اعتمد مسبقاً التقويم الدراسي للعام الجامعي الجديد ليكون ثلاثة فصول دراسية، متضمناً 4 إجازات مطولة .