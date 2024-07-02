مفاجآت وتغيير واسع.. من هم وزراء حكومة مدبولي الجديدة؟ (مُحدث)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت مصادر حكومية عن تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، والتي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا الأربعاء.

وقبل نحو شهر، قرر الرئيس السيسي تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

ووفق مصادر لقناة "إكسترا نيوز"، فإن التغيير الوزاري الشامل يشهد:

* دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

* التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية تصل لـ 20 وزارة، وحركة موسعة للمحافظين

* حلف اليمين لحكومة مدبولي الثانية غدا برئاسة الجمهورية ويعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد

* التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء

* حركة المحافظين تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس

أما عن أبرز الوزراء الجدد بحكومة مدبولي، فذكرت المصادر أنها تشمل:

* شريف فاروق للتموين

* أسامة الأزهري للأوقاف

* مايا مرسي للتضامن الاجتماعي

* شريف الشربيني للإسكان

* أحمد كوچوك للمالية

* السفير بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع ضم الهجرة لها

* المستشار محمود فوزي لحقيبة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

* حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

* عدنان فنجري للعدل

* سامح الحفني للطيران

* الدكتور محمد عبداللطيف، لحقيبة التربية والتعليم

* مارجريت صاروفيم نائبا لوزيرة التضامن