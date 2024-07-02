وزير الزراعة يعلن رحيله.. ماذا قال في رسالته للرئيس السيسي والعاملين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

توجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على ثقته طوال الفترة الماضية منذ تحمله حقيبة الزراعة على مدى أكثر من أربعة سنوات ونصف

ووفق بيان، توجه القصير بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر خلال هذه الفترة.

ووجه وزير الزراعة رسالة شكر إلى كل قيادات الوزارة والعاملين فيها، قائلا: "لقد سعدنا بالعمل معكم جميعا لفترة ليست بسيطة أدينا فيها سويا العمل بكل صدق وإخلاص وتفاني وشفافية وحققنا فيها إنجازات وضعت وزارة الزراعة في مصاف الوزارات الداعمة لخطة الدولة، بدعم وتوجيهات الرئيس السيسي الذى وضع الزراعة ضمن أولوياته كل الشكر والتقدير لكم جميعا".

وأضاف: "أطالب الجميع الاستمرار في الأداء بنفس الروح والحماس مع الحفاظ على كل المكتسبات التي تحققت، متمنيا كل التوفيق للوزير الجديد في استكمال مسيرة الإنجازات ولبلدنا العظيم التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

ويذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد تولى حقيبة وزارة الزراعة منذ ديسمبر 2019.

كشفت مصادر حكومية عن تفاصيل تشكيل الحكومة الجديدة التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، والتي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا الأربعاء.

ووفق مصادر لقناة "إكسترا نيوز"، فإن التغيير الوزاري الشامل يشهد:

* دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه رئيس الجمهورية بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة.

* التغيير يشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية تصل لـ 20 وزارة، وحركة موسعة للمحافظين

* حلف اليمين لحكومة مدبولي الثانية غدا برئاسة الجمهورية ويعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد

* التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء

* حركة المحافظين تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس