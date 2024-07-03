وزير السياحة: زيادة الإنفاق السياحي والطاقة الفندقية.. أهم ملفات الفترة القادمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

توجه شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسلم مهام عمله، عقب أدائه اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وأشار "فتحي"، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، في أول تصريحات له بعد أدائه اليمين الدستورية، إلى أن جميع التحديات الموجودة أمام الحكومة الجديدة تم تناولها في تكليفات رئيس الجمهورية للوزراء الجدد كلٍ فيما يخصه، وخلال النقاشات التي تمت مع دولة رئيس الوزراء، للعمل عليها سوياً لتحقيق التطلعات والأهداف المرجوة.

وأكد شريف فتحي، على المكانة السياحية الهامة لمصر باعتبارها من المقاصد السياحية العالمية، موضحاً أن من أبرز الملفات التي سيتم استكمال العمل عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية الطموحة من صناعة السياحة في مصر، والتي تتمثل في زيادة الطاقة الفندقية وأعداد رحلات الطيران بما يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي، وكذلك الحفاظ على الآثار المصرية وافتتاح المتحف المصري الكبير والاستفادة من الإمكانيات السياحية والأثرية في مصر بصورة أكبر، واستكمال الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار.

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