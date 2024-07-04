تحرش وشذوذ وجريمة شرف.. ماذا يحدث في الجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

موظف بالمعاش يقع فريسة شابين مارس الأول معه الشذوذ وابتزه الثاني بصور ومقاطع فاضحة، سائق شركة توصيل يتحرش بسكرتيرة في الشارع وأم تتخلص من فلذة كبدها بمساعدة ابنها لشكهما في سلوكها، ومدرسة تتهم سائقا بمحاولة هتك عرضها، 24 ساعة صادمة شهدتها محافظة الجيزة.

هتدفع ولا نذيع

البداية من الشيخ زايد، موظف بالمعاش اتهم شابين بابتزازه وسرقته بالإكراه بعد علاقة شاذة جمعته بأحدهما سبق وتعرف عليه عبر أحد المواقع لكنه فوجئ بكمين نُصب له.

انشغل المسن بممارسة الرذيلة مع صديقه بينما يختبئ الثاني خلف الستائر لتوثيق اللقاء الحرام بعدسة هاتفه. مع انتهاء العلاقة، خرج الشاب من مخبئه مهددًا الستيني "كل حاجة صورتها صوت وصورة.. هتدفع ولا نذيع".

تحت وطأة الفضيحة، امتثل الرجل لطلب الصديقين ودفع لهما مبلغا ماليًا قبل يعاودا الاتصال به لطلب مبلغ إضافي ليقرر حينها الرجل إبلاغ الشرطة باعتباره ضحية غير عابئ بفعلته المؤسفة.

بتقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المشكو في حقهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وتبين بفحص هاتف أحدهما أنه يحتوي على مقاطع للشاكي.

النمر والأنثى

لم تكد تهنأ "سميرة" بانتهاء عملها ومن ثم العودة إلى البيت بعد يوم عمل شاق حتى اصطدمت بذئب بشري تحركه شهوته.

السكرتيرة بشركة للمقاولات فوجئت بسائق سيارة يترجل من مركبته فتوجست منه خيفة خاصة مع تراجع أعداد المارة بالشارع مساءً لكنها لم تتوقع ما سيصدر عنه.

دون مقدمات، اقترب السائق الشاب منها محاولا احتضانها من الخلف لتصرخ العشرينية "إلحقوني هيغتصبني" لتبث في قلبه الرعب ويسرع للهروب.

الفتاة لم تتردد في إبلاغ الأمن، توجهت إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر وحررت محضرًا ضد السائق "هجم عليا زي الديب".

العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة حدائق أكتوبر وجه ضباطه بسرعة فحص الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة وصولا إلى هوية المشكو في حقه وضبطه.

في أقل من 24 ساعة تمكن الرائد محمد فهمي والنقيب عمرو الببلاوي معاونا المباحث من ضبطه وأقر بصحة التحريات معلللا فعلته "الإنسان ضعيف والشيطان شاطر".

المدرسة والسائق

كعادتها كل يوم استقلت مُدرسة بإحدى المدارس سيارة تابعة لإحدى الشركات الخاصة لتوصيلها من مسكنها بمدينة الشيخ زايد إلى محل عملها بطريق الواحات.

لم تكد تصل معلمة الأجيال العشرينية إلى المدرسة حتى غيرت وجهتها قاصدة قسم شرطة حدائق أكتوبر مطالبة بمقابلة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الفرقة "عايزة أقابله.. حاجة ضروري".

المدرسة اتهمت سائق شركة التوصيل بالتحرش بها داخل السيارة "انا قاومته ونزلت أجري من العربية" لينطلق رجال المباحث في رحلة البحث عن السائق المشكو في حقه.

بعد 48 ساعة توصل الرائد فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر ومعاوناه الرائد محمد فهمي والنقيب عمرو الببلاوي إلى مكان السائق السائق بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة وأمكن ضبطه واقتياده إلى القسم.

أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة نفى السائق صحة الاتهام المسند إليه "يا باشا ملمستهاش ولا قربت منها أصلا.. الموضوع خلاف على الأجرة" لتتنازل الفتاة عن المحضر في النيابة التي أخلت سبيله.

الشرف غالي

"نور عيني مش لقياها يا بيه" بصوت مبحوح بالكاد يسمح حررت ربة منزل محضرًا بتغيب ابنتها في ظروف غامضة. داخل قسم شرطة كرداسة انهارت الأم بالبكاء حزنًا على اختفاء فلذة كبدها دون معرفة وجهتها لكن تحريات المباحث كشفت المستور.

فريق بحث ترأسه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة تتبع خطوط السير المحتملة لـ "هناء" - اسم مستعار- في ضوء آخر مشاهدة لها مع فحص سجل مكالماتها والمكالمات الصادرة والواردة وصولا إلى مفاجأة صادمة.

والدة الفتاة العشرينية وشقيقها وراء اختفائها، راودهما الشك عن سوء سلوكها فعقدا العزم على التخلص منها واستعانا بثالث لإنجاز المهمة المؤسفة. لم يتحرك قلب الأم في أثناء تخلص شريكيها من ابنتها "العروس" -بوصلة ضرب حتى الموت- وساعدتهم في التخلص من جثتها بدفنها بعيدًا عن المنزل.

خطأ ساذج ارتكبه شقيق الضحية كشف المسكوت عنه، بعد تخلصه من أخته احتفظ بهاتفها وأعاد فتحه واستخدامه بعد ساعات من جريمته ليلقي رجال المباحث القبض عليه ويرشد عن والدته وثالثهما وأقروا بالجريمة "الشرف غالي يا بيه".