ضبط 26 تاجر مخدرات خلال حملات أمنية في 9 محافظات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام القبض على 26 تاجر مخدرات خلال حملات في 8 محافظات، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، في إطار جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:

مديرية أمن الدقهلية

ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بلقاس، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات – كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

مديرية أمن البحيرة

ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة المحمودية، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلوجرامات).

مديرية أمن الغربية

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلوجرام).

ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة بسيون، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلوجرام).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلوجرام).

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس"شابو" وزنت كيلوجرام – طبنجة).

مديرية أمن القاهرة

ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر البودر – 3 سلاح أبيض).

مديرية أمن القليوبية

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلوجرام – سلاح أبيض – ميزان حساس).

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "شابو" – سلاح أبيض).

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة فوه، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش).

مديرية أمن بني سويف

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة ناصر، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

مديرية أمن أسيوط

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزته (كمية لمخدر الآيس "شابو" – سلاح أبيض).

ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن قنا

ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة قنا، وبحوزتهما (كمية لمخدري "الحشيش– الهيروين"– سلاح أبيض).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين).

مديرية أمن سوهاج

ضبط عنصرين إجراميين "لإحداهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض).

كما رصدت الإدارة وجود بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يستغلها القائمين عليها في الترويج لبيع المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة والمنشطة).

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وتولت النيابة التحقيق.