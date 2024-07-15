شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: تسليم 3500 وحدة فى العلمين الجديدة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 14 يوليو 2024 10:43 م

كشف المهنددس شريف الشربينى وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية أن حجم الإنجاز فى مختلف مشروعات العلمين الجديدة يسير بشكل جيد وبمعدلات قياسية، وأن حجم الأسر التى تسلمت وحداتها واصبحت تقيم فعلياً بالمدينة بلغ 3500 أسرة حتى الآن.

وكشف خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:أن الفترة القادمة من المزمع وفقاً لما خلصت إليه الاجتماعات مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية المشرفة على المشروع العملاق وطالبناهم بزيادة معدلات الإنجاز.