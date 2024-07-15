مصدر: مصابو حادث "أسانسير" المريوطية بينهم ألمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مسؤول عن تفاصيل جديدة في حادث سقوط مصعد ببرج سكني بالمريوطية غرب الجيزة، مساء الاثنين.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن قائمة المصابين ضمت أجنبيين اثنين يحملان الجنسية الألمانية.

تلقى مأمور قسم الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط مصعد داخل العقار رقم 143.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع قطاع الغرب.

تبين بالفحص المبدئي سقوط مصعد داخل العقار بشارع المجزر الآلي، مما أسفر عن سقوط 7 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم للعلاج.