95 صورة.. ننشر تفاصيل وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 155 لعام 2024، والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد.

وجاء في المادة الأولى، أن تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

ونصت المادة رقم 39 على الموافقة على وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم.