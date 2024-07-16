المستشار محمود فوزي: لجنة برلمانية خاصة لدراسة برنامج الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة مكونة من 42 عضوًا مهمتها مناقشة برنامج الحكومة الجديد وإعداد تقارير عنه لمجلس النواب.

وأوضح "فوزي"، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أن اللجنة تضم وكيلي المجلس، ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة ومعارضة.

وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اللجنة تهدف إلى دراسة برنامج الحكومة بشكل شامل وتقديم تقارير مفصلة لمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشة منح الثقة للحكومة في جلسة عامة.