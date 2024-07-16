بعد الإعتداء على مصور بمباراة الأهلي.. نقيب الصحفيين يتقدم ببلاغ للنائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في بيان له اليوم الإثنين، عن تقدمه ببلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة التعدى بالضرب والسب على الزميل كيرلس صلاح، المصور الصحفى بموقع صدى البلد.

وأوضح البيان البلاغ تضمن شكوى الزميل بأنه يوم الجمعة الموافق 12 يوليو الجاري، وأثناء قيامه بأداء عمله المكلف به من قبل رؤسائه في مؤسسة صدى البلد، بتغطية مباراة الأهلى وبيراميدز في إطار منافسات الدورى العام لكرة القدم على ملعب استاد القاهرة، تم الاعتداء على شخصه بالسب والضرب من قبل أفراد الشركة الإفريقية للأمن والحراسة أثناء قيامه بتصوير لاعبى الأهلى بعد انتهاء المباراة.

كما أوضح البلشي في بلاغه أن الزميل كان يؤدي عمله في نطاق المكان المحدد للمصورين داخل الملعب، حيث قام أحد أفراد الشركة بصفعه على وجهه، ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول وتحطيمه، وقام آخر بالاعتداء عليه بدنيًا ولفظيًا ومحاولة احتجازه دون وجه حق.

كما تقدم الزميل كيرلس صلاح ببلاغ للنائب العام يحمل مضمون نفس الشكوى للمطالبة بالتحقيق في واقعة التعدي عليه أثناء ممارسته لعمله الصحفى.

اقرأ أيضا:

نقيب الزراعيين: البنك الزراعي رصد 10 مليارات حنيه لتطوير منظومة الري الحقلي

نقيب الفلاحين يحذر من ارتفاع أسعار الطماطم: هتبقى أغلى من المانجا