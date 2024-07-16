شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال ينسف مربعات سكنية غرب مدينة رفح جنوبى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت وسائل إعلام فلسطيني، ان جيش الاحتلال الاسرائيلى يقوم بعمليات عسكرية ينسف من خلالها مربعات سكنية غرب مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وفقا لما نشرته قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد اعلنت منذ قليل ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 22 شهيدا و102 جريح.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية، أن 3 شهداء ارتقوا بينهم طفلا وعدد من الجرحى في قصف للاحتلال استهدف منزلا بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.