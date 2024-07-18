شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت جامعة حلوان عن تفاصيل كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، والتى تهدف إلي تحقيق الريادة والتميز ومواكبة للتحول الرقمي وذات تصنيف إقليمي متقدم".

وأوضحت جامعة حلوان أنه تعمل كلية التربية الرياضية للبنات علي تحقيق منظومة مؤسسية رقمية تدعم الريادة والتميز علي المستوي المحلي والاقليمي في مجالات (التعليم- التدريب الرياضي- الادارة الرياضية) من خلال تقديم برامج اكاديمية ذكية وبحث علمي متميز وتنميه فعالة للمجتمع لإعداد خريجة متميزة قادرة علي مواكبة التطور العلمي.

وتضم الكلية العديد من الأقسام منها قسم تدريب التمرينات الإيقاعية والجمباز الفنى، وقسم تدريب التعبير الحركى والايقاع الحركى، وقسم تدريب الألعاب الرياضية، قسم تدريب مسابقات الميدان والمضمار، قسم تدريب الرياضات المائية، قسم تدريب المنازلات والرياضات الفردية، قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية الرياضية، قسم العلوم الحيوية والصحة الرياضية، قسم الادارة الرياضية والترويح .

وتتمثل برامج مرحلة البكالوريوس فى برنامج التعليم، برنامج التدريب الرياضى، برنامج الإدارة الرياضية .

كما أن الكلية لديها ثلاث تخصصات (تعليم تدريب إدارة) يتم التخصص فى السنة الثالثة والرابعة ويتم اختيار التخصص بناء على تقدير الطالبة فى مجال التخصص بالإضافة الى اجتيازها لاختبار تأهيلي بالنسبة لتخصص التدريب تبعا لمستوى الاداء فى نوع النشاط الرياضي المختار.

أيضا يوجد برنامج خاص بمصروفات لمرحلة البكالوريوس بالساعات المعتمدة وهو برنامج اعداد معلمة تربية رياضية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتمثل برامج الدراسات العليا كالتالي:

برامج مرحلة الدبلوم :

- دبلومة تدريب التمرينات والجمباز (بانواعها)

- دبلومة تدريب التعبير الحركى والايقاع الحركى (بانواعه)

- دبلومة تدريب العاب القوى .

- دبلومة تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب. (بانواعها)

- دبلومة تدريب الرياضات المائية. (بانواعها)

- دبلومة تدريب المنازلات والرياضات الفردية. (بانواعها).

- دبلومة الادارة الرياضية.

- دبلومة الترويح الرياضى.

- دبلومة طرق تدريس التربية البدنية.

- دبلومة فسيولوجيا الرياضة.

- دبلومة الصحة الرياضية.

- دبلومة علم النفس الرياضى.

- دبلومة علم الاجتماع الرياضى.

برامج مرحلة الدبلوم المهني بمصروفات :

- الدبلومة المهنية الاخصائى النفسى الرياضى.

- الدبلومة المهنية الايروبيك فى التربية الرياضية.

- الدبلومة المهنية تدريب مسابقات الميدان والمضمار.

- الدبلومة المهنية المتخصصة في التدريبات المائية.

برامج لمرحلة الماجستير :

- ماجستير تدريب التمرينات والجمباز (بانواعها)

- ماجستير تدريب التعبير الحركى والايقاع الحركى (بانواعه)

- ماجستير تدريب العاب القوى .

- ماجستير تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب. (بانواعها)

- ماجستير تدريب الرياضات المائية. (بانواعها).

- ماجستير تدريب المنازلات والرياضات الفردية. (بانواعها).

- ماجستير الادارة الرياضية.

- ماجستير الترويح الرياضى.

- ماجستير طرق تدريس التربية البدنية.

- ماجستير مناهج التربية البدنية

- ماجستير فسيولوجيا الرياضة.

- ماجستير الصحة الرياضية.

- ماجستير علم النفس الرياضي.

- ماجستير علم الاجتماع الرياضي.

برامج لمرحلة الدكتوراه :

- دكتوراه تدريب التمرينات والجمباز (بانواعها)

- دكتوراه تدريب التعبير الحركى والايقاع الحركى (بانواعه)

- دكتوراه تدريب العاب القوى .

- دكتوراه تدريب الرياضات الجماعية والعاب المضرب. (بانواعها)

- دكتوراه تدريب الرياضات المائية. (بانواعها)

- دكتوراه تدريب المنازلات والرياضات الفردية. (بأنواعها).

- دكتوراه الإدارة الرياضية.

- دكتوراه الترويح الرياضي.

- دكتوراه طرق تدريس التربية البدنية.

- دكتوراه مناهج التربية البدنية

- دكتوراه فسيولوجيا الرياضة.

- دكتوراه الصحة الرياضية.

- دكتوراه علم النفس الرياضي.

- دكتوراه علم الاجتماع الرياضي.