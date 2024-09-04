فلاشينغ ميدوز: فريتز يطيح بزفيريف ويبلغ نصف النهائي 

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تأهل الأميركي تايلور فريتز المصنّف الثاني عشر عالميا الى الدور نصف النهائي من بطولة كبرى للمرة الاولى في مسيرته بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف الرابع 7 6 (2/7)، 3 6، 6 4، و7 6 (3/7) ضمن الدور ربع النهائي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى الثلاثاء.

وسيواجه فريتز في دور الأربعة الفائز بين مواطنه فرانسيس تيافو والبلغاري غريغور ديميتروف.

وبخروج زفيريف، يكون الإيطالي يانيك سينر الوحيد المتبقي بين المصنّفين الأربعة الأوائل في المنافسة بعد الخروج المبكر المفاجئ للصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراس.

وقال فريتز البالغ من العمر 26 عاما والذي حقّق 12 إرسالا ساحقا في المباراة "لقد خضت مباريات عدّة في ربع نهائي بطولات غراند سلام عبر السنوات، لذا شعرت أن دوري قد حان للمضي خطوة إضافية".

وتمكن فريتز من حسم المجموعة الاولى بصعوبة بعد أن تناوب اللاعبان على التقدم قبل أن يحسم الأميركي شوط كسر التعادل لمصلحته. ردّ زفيريف بكسر إرسال منافسه في الشوط الثامن من المجموعة الثانية في طريقه لمعادلة النتيجة.

تبادل اللاعبان كسر الإرسال في الثالثة الى أن خسر زفيريف إرساله في الشوط العاشر متيحا لفريتز استعادة زمام المبادرة.