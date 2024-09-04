مقاومة للألغام.. أحمد موسى يستعرض مميزات مدرعة صائدة الدبابات ST100

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

استعرض الإعلامي أحمد موسى، نموذجًا من المدرعات العسكرية الجديدة التي تم عرضها اليوم في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، والتي يستضيفها مطار العلمين الدولي.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن المعرض شهد تقديم مدرعتين عسكريتين مكتوب عليهما «بكل فخر صنع في مصر»، وهما المدرعتان ST100 وST500، واللتين تعدان من منجزات وزارة الإنتاج الحربي، وتم تنفيذهما داخل مصنع 200 الحربي.

وأوضح أن المدرعة ST100 تعد مدرعة صائدة للدبابات، حيث تتميز بأنها مركبة متعددة المهام، ويمكن تجهيزها حسب الحاجة لتنفيذ نوعيات مختلفة من المهام، ويمكن أن تكون ناقلة جند مُدرعة لمهام الهجوم والتدخل، وعربة إسعاف حيث يمكنها نقل 4 أفراد، إضافة إلى مهام الاستطلاع والمراقبة، ومهام القيادة والسيطرة.

وأكد أن المركبة تتميز بتصميمها الفريد المُخصص للتصدي للعبوات الناسفة والألغام على شكل حرف "V "من الأسفل، والذي يضعها ضمن فئة المركبات المقاومة للألغام والعبوات الناسفة مع الإشارة إلى أنها لا تملك شاسيها تقليديا، بل تمتلك هيكلاً مُوحدا، كأنها كبسولة مُعززة في القسم السفلي بمواد عالية التحمل للانفجارات.

وأوضح أن المركبة تتميز بأنها في حال تعرضها لعبوة ناسفة شديدة الانفجار ينفصل الجزء الذي يحوي الطاقم عن باقي المدرعة، لضمان بقائهم على قيد الحياة، ويمكن تركيبه على جسم آخر دون مشكلات، فضلا عن أن المقاعد الخاصة بالأفراد مزودة بتقنية امتصاص الصدمات الناتجة عن انفجار العبوات الناسفة والألغام.