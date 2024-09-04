5 خطوات تساعد على النوم مبكراً استعداداً للعودة للمدارس

قبل العودة للمدارس، تحرص العديد من الأمهات على توجيه أبنائهن للنوم مبكرًا استعدادًا للدراسة، والتخلي عن عادة السهر والنوم المتقطع التي كانت سائدة خلال الإجازة. الهدف من ذلك هو ضمان مستوى عالٍ من التركيز والنشاط مع بداية العام الدراسي. ومن أجل انتظام ساعات النوم واستيقاظ نشيط دون الحاجة إلى مزيد من النوم، إليك خمس نصائح وفقًا لما نشره موقع BetterUp:



غرفة نوم هادئة

يُفضل الحفاظ على غرفة نوم هادئة ومرتبة، بأضواء خافتة ودرجة حرارة معتدلة. تجنب التعرض للأجهزة الإلكترونية قبل النوم أيضًا يساهم في الاستغراق في نوم مبكر وعميق.



تناول الأطعمة الصحية

تجنب تناول بعض الأطعمة والمشروبات في المساء، مثل اللحوم والمشروبات المحتوية على الكافيين، لأنها تؤثر على النوم وتزيد من اليقظة. من الأفضل الابتعاد عن هذه الأطعمة قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، وتناول وجبات خفيفة تساعد على الشبع والشعور بالراحة.

ممارسة الأنشطة اليومية

خلال الإجازة، يتقلص النشاط البدني بسبب كثرة فترات الراحة، مما يؤدي إلى اضطراب النوم. ولكن عند ممارسة الأنشطة اليومية والتمارين الرياضية يزداد استهلاك الطاقة، ما يدفع الجسم إلى الحاجة للنوم والراحة، ويساهم في النوم مبكرًا.

الحد من ساعات النوم بالنهار

النوم لفترات طويلة خلال النهار يمكن أن يؤدي إلى السهر ليلاً. بدلاً من ذلك، يُفضل أخذ قيلولة قصيرة لا تتجاوز 30 دقيقة لراحة الجسم واستعادة النشاط دون التأثير على النوم الليلي المبكر.

أنشطة تساعد على النوم مبكرا

الاستماع إلى الموسيقى الهادئة، ممارسة اليوجا والتنفس العميق، الاستحمام، تعطير الغرفة باستخدام المعطرات الطبيعية مثل اللافندر أو الفانيليا، أو قراءة كتاب، وممارسة الامتنان؛ جميعها أنشطة تعزز الاسترخاء وتساعد في الاستعداد للنوم.

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