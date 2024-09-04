الطائرات الحربية الاسرائيلية شنّت غارة جوية استهدفت الخيام

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على مدينة الخيام سمع دوي انفجارها في مناطق عدة من الجنوب وصولا الى المناطق الساحلية.وقد استهدفت منزلا مؤلفا من طابقين وتم تدميره بالكامل، ولا معلومات حتى الان عن وجود اصابات.

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