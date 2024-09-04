رئيس الموساد أبلغ الوسطاء: إسرائيل توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية للصفقة

أبلغ رئيس الموساد دافيد برنياع الوسطاء في مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، أن إسرائيل توافق على الانسحاب الكامل من محور فيلادلفيا في إطار المرحلة الثانية من الاتفاق المحتمل مع حركة حماس، وذلك خلافا للموقف العلني الذي يعرضه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.

جاء ذلك فيما قال مسؤول إسرائيلي رفيع، مساء الثلاثاء، إن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ستقدم مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لكل من إسرائيل وحركة حماس خلال نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن الولايات المتحدة ستؤكد للوسطاء على أن مقترحها الجديد سيكون "العرض الأخير" الذي تقدمه في إطار جهود الوساطة التي تبذلها بالتعاون مع قطر ومصر. ووفقا للتقديرات، فإنه "من غير المتوقع أن يحتوي المقترح الأميركي الجدي على تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترح الأخير".

ونقلت مصادر مطلعة عن مسؤول في حركة حماس قوله إن واشنطن لوّحت بالانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الحركة وإسرائيل، إذا لم يجر التوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين.

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11"، أنه خلافا للادعاءات التي عكف نتانياهو على استعراضها خلال اليومين الماضيين بشأن تمسكه بالسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، إلا أن إسرائيل أكدت للوسطاء أنها توافق على الانسحاب الكامل منه في المرحلة الثانية من الصفقة.

وأفادت القناة بأن مسؤولا إسرائيليا رفيعا أكد للوسطاء في الأيام الأخيرة أن إسرائيل توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من الصفقة، وذلك "على الرغم من ادعاءات نتنياهو بأن السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ضرورة إستراتيجية ومسألة وجودية بالنسبة لإسرائيل".

وفي حين لم تسم هيئة البث الإسرائيلية، "المسؤول الرفيع" الذي أبلغ الوسطاء بالموقف الإسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا، أكدت صحيفة "هآرتس" أن الحديث عن رئيس الموساد، برنياع، وأن ذلك جاء خلال "زيارته الطارئة" إلى الدوحة، الإثنين.

وبحسب "كان 11"، فإن "الولايات المتحدة، ومصر، وقطر تجري محادثات مكثفة في الأيام الأخيرة بهدف صياغة مقترح تسوية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى"، ورجحت أن يتم الإعلان عن المقترح بواسطة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بحلول يوم الجمعة المقبل.

وذكرت أن الزيارة التي أجراها رئيس الموساد إلى الدوحة، الإثنين، جاءت في هذا السياق، وأضافت أنه "من المحتمل أن تستمر المحادثات هناك في الأيام المقبلة" لحين وضع اللمسات الأخيرة على المقترح الأميركي الجديد.

ونقلت عن مصدر مطلع على المحادثات أن "الموقف الإسرائيلي يشمل التمسك بوجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الصفقة، بما يشمل تقليص حجم القوات، والانسحاب من المنطقة في المرحلة الثانية".

وبحسب "كان 11"، لم ينفِ مكتب رئيس الحكومة هذا التقرير، ولكنه أشار إلى أن "الكابينيت لم يُطلب منه حتى الآن مناقشة أي جزء من المرحلة الثانية من الصفقة".