انكسار الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء انكسار الموجة شديدة الحرارة على مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه بدأ انكسار الموجة شديدة الحرارة على شمال البلاد.

ويستمر الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

كما يوجد اضطراب ملاحة بحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح (60:40 كم/ ساعة) وارتفاع الأمواج (2 م : 3.5 م).

ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.