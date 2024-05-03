شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة، إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 13 كيلومتراً، في منطقة "تُربت" بإقليم بلوشستان. وشعر بالزلزال سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، بما في ذلك العاصمة الإقليمية كويتا.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

