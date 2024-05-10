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الأمن المغربي ينقذ 38 مهاجرًا غير شرعي

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واس - الرباط 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أنقذ الأمن المغربي في عرض ساحل إقليم طانطان اليوم، 38 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي حاول الإبحار نحو جزر الكناري.
وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية في بيان، أنه إسعاف المضبوطين قبل تسليمهم للسلطات المعنية بالإقليم للقيام بالإجراءات الاعتيادية. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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