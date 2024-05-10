الخليج اليوم .. السعودية.. أستاذ ينقذ طالبا من الاختناق بـ"نباهة وفطنة" ويثير تفاعلا كبيرا (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر موقفا "بطوليا" من أستاذ في مدرسة بمدينة تبوك، حيث تمكن من إنقاذ طالب من الاختناق.

وقد نشر الناشط علي البلوي في حسابه على منصة "إكس" مقطع فيديو للواقعة، كاشفا تفاصيلها بالقول: "قطعة خبز كادت أن تنهي حياة طالب .. اليوم الخميس..8:37 صباحا.."عايد ساعد في إعادة الحياة بعد فضل الله ورحمته لطالب".. تم إنقاذ طالب في مدرسة أبو بكر الرازي بمدينة تبوك بواسطة معلم، حيث كان الطالب مختنقا، وقدم المعلم الإسعافات الأولية للاختناقات وأنقذ حياة الطالب".

وأضاف علي البلوي: "نباهة وفطنة المعلم عائد محمد الهرفي البلوي جعله يتصرف بشجاعة وأنقذ الطالب.. استخدم المعلم ما يُعرف بمناورة هايمليش وأخرج قطعة خبز كانت تسد مجرى التنفس".

وأردف: "أكد المعلم البلوي أن حصوله على دورات في الإسعافات الأولية ساعده على إنقاذ الطالب.. وقد حضر ولي أمر الطالب وتم الاطمئنان عليه من قبل المعلم أيضا بعد نهاية الدوام، حيث زار الطالب في منزله"، متابعا: "ويُعتبر "عايد" نموذجا مشرفا يجسد الصورة الإيجابية لرسالة المعلم السامية.. كل الشكر للمعلمين والمعلمات على ما يقدمونه لطلابنا في التعليم".

وتفاعل رواد منصة "إكس" مع المنشور، مشيدين بنباهة وتصرف المعلم، حيث كتب أحدهم معلقا: "جزاه الله خيرا.. وهذا ليس بالغريب لمن سلك طريق التعليم. فهم آباء لأبنائنا"، وأضاف آخر: "المعلم مسؤول وراعي.. وفعلا هذا المعلم أدى واجبه بكل إنسانية، وهو شخص عنده حس المسؤولية تجاه نفسه وغيره، عند أخذه دورات الإسعاف الأولي..كل الاحترام والحمد لله على سلامة الطفل".