شكرا لقرائتكم خبر عن في 24 ساعة.. 10 شهداء ضحايا عدوان الاحتلال على جنين والان نبدء بالتفاصيل

35709 شهداء

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي على مدينة جنين شمال الضفة الغربية إلى 10 شهداء و 25 جريحًا.وأفادت وزارة الصحة باستشهاد 3 فلسطينيين يوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في العدوان المستمر على جنين ومخيمها، ليرتفع بذلك عدد شهداء جنين في أقل من 24 ساعة إلى 10 شهداء.وأشارت إلى أن عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس منذ السابع من أكتوبر الماضي بلغ 516 شهيدًا، استشهد معظمهم خلال اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 229 على التوالي إلى 35709 شهداء، والجرحى إلى نحو 79990 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 62 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 138 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يُنتشلوا لكثافة القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.