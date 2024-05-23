شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 35 فلسطينياً جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 35 فلسطينياً، اليوم الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متعددة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن قصف الاحتلال الإسرائيلي طال مركز إيواء في غزة ومنازل وتجمعات للفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط القطاع؛ مما أدى لاستشهاد 27 فلسطينياً.

كما قصف الاحتلال منازل في رفح، وخان يونس جنوب القطاع، وقد أسفر هذا القصف وفق المصادر الطبية الفلسطينية عن استشهاد 8 فلسطينيين وجرح العشرات، ترافق ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال توغلها في عمق مدينة رفح وسط قصف جوي ومدفعي مكثف طال عشرات المنازل والمنشآت الفلسطينية.