الخليج اليوم .. سلطان عُمان في زيارة دولة إلى الأردن (صور)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

استقبل العاهل الأردني عبد الله الثاني أمس الأربعاء سلطان عُمان هيثم بن طارق الذي يقوم بزيارة دولة للمملكة.

وكان في الاستقبال الأمير فيصل بن الحسين، رئيس بعثة الشرف المرافقة للسلطان، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورؤساء السلطات، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، والسفير الأردني في سلطنة عُمان، والسفير العُماني في الأردن وأركان السفارة العُمانية.

ورافقت طائرة السلطان لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة من طراز F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا به. ولدى وصول موكبه إلى الديوان الملكي الهاشمي محاطا بالموكب الأحمر، المخصص للمناسبات الرسمية والاحتفالات الوطنية، رافق الموكب مجموعة من فرسان الحرس الملكي (الخيالة).

وتزينت شوارع في العاصمة عمّان برايات علمي الأردن وسلطنة عُمان، ورفعت اليافطات التي حملت عبارات ترحيبية بالسلطان هيثم بن طارق.

وعقد الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم بن طارق مباحثات في قصر بسمان الزاهر، أكدا خلالها اعتزازهما بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين، وأهمية توسيع فرص التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

وتسلم العاهل الأردني من سلطان عُمان، وسام آل سعيد، وهو أرفع وسام عُماني، ومنح الملك عبد الله السلطان قلادة الحسين بن علي، التي تعد أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنح للملوك والأمراء ورؤساء الدول.

ولاحقا، أقام الملك عبدالله الثاني مأدبة عشاء رسمية في قصر الحسينية على شرف السلطان هيثم بن طارق، والوفد المرافق، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني.

ويرافق السلطان في الزيارة، التي تستمر ليومين، وفد رسمي رفيع المستوى يضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع شهاب بن طارق آل سعيد، وبلعرب بن هيثم آل سعيد، ووزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، ووزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، ووزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي، وعددا من المسؤولين.

المصدر: RT+ المملكة