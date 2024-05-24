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منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يعتقل 8840 فلسطينيًا في الضفة الغربية

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 8840 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت الهيئة بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوم الخميس 18 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، وشملت حملة الاعتقالات كلا من منطقة طولكرم، ونابلس، ورام الله، والخليل.

انهيار الخدمة الصحية

توقفت الخدمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوب قطاع غزة، والذي يعد من أكبر مستشفيات جنوب القطاع، بسبب نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي تعد مصدر الكهرباء الوحيد للمستشفى.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الدواء والوقود للمستشفيات.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس، بأن هذا التوقف يعرض حياة المئات من الجرحى والمرضى لخطر الموت.

وبتوقف تقديم الخدمة الصحية، تنهار كامل المنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، بعد خروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة، في ظل قصف الاحتلال لها، ومحاصرتها واقتحامها، كما حدث مع مستشفي العودة وكمال عدوان شمال القطاع.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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