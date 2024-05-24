شكرا لقرائتكم خبر عن منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يعتقل 8840 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت الهيئة بأن قوات الاحتلال اعتقلت يوم الخميس 18 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء وأسرى سابقون، وشملت حملة الاعتقالات كلا من منطقة طولكرم، ونابلس، ورام الله، والخليل.
انهيار الخدمة الصحية
توقفت الخدمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوب قطاع غزة، والذي يعد من أكبر مستشفيات جنوب القطاع، بسبب نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي تعد مصدر الكهرباء الوحيد للمستشفى.
يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الدواء والوقود للمستشفيات.This is a Twitter StatusThis is a Twitter StatusThis is a Twitter Status: This is a Twitter Status تدين نية This is a Twitter Status ضم أجزاء من This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس، بأن هذا التوقف يعرض حياة المئات من الجرحى والمرضى لخطر الموت.
وبتوقف تقديم الخدمة الصحية، تنهار كامل المنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، بعد خروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة، في ظل قصف الاحتلال لها، ومحاصرتها واقتحامها، كما حدث مع مستشفي العودة وكمال عدوان شمال القطاع.