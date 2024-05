منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يعتقل 8840 فلسطينيًا في الضفة الغربية

انهيار الخدمة الصحية

توقفت الخدمات الطبية لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوب قطاع غزة، والذي يعد من أكبر مستشفيات جنوب القطاع، بسبب نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي تعد مصدر الكهرباء الوحيد للمستشفى.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي منع دخول الدواء والوقود للمستشفيات.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الخميس، بأن هذا التوقف يعرض حياة المئات من الجرحى والمرضى لخطر الموت.

وبتوقف تقديم الخدمة الصحية، تنهار كامل المنظومة الصحية في مستشفيات قطاع غزة، بعد خروج مستشفيات شمال القطاع عن الخدمة، في ظل قصف الاحتلال لها، ومحاصرتها واقتحامها، كما حدث مع مستشفي العودة وكمال عدوان شمال القطاع.