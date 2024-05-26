شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفا مدفعيا عنيفا على مخيم جباليا وشمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر فلسطينية اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن قصفا مدفعيا عنيفا وسط سماع دوي اشتباكات مسلحة على مناطق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بعد إعلان "أبو عبيدة" أسر جنود فيه.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، أشارت المصادر إلى أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت عمارة "عبيد" مقابل مخبز الشرق الجديد في تل الزعتر شمال القطاع ودمرتها بشكل كامل، كما أن القصف المدفعي العنيف لا يزال مستمرا على منطقة الشيخ زايد ومخيم جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف على مناطق شمال قطاع غزة بعد دقائق من إعلان الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة عن تمكن مقاتلي "القسام" من استدراج قوة إسرائيلية إلى كمين مركب في مخيم جباليا، وتمكنت من قتل وجرح وأسر جميع أفرادها.

وقال الناطق باسم "كتائب القسام" أن "مجاهدينا تمكنوا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر، ومن ثم هاجم مجاهدونا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر، ومن ثم انسحب مجاهدون بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها".