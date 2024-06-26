كواليس جلسة كولر والخطيب لحسم مصير موديست

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عقد مسئولو النادي الاهلي برئاسة الخطيب لجلسة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر وذلك من أجل حسم مصير موديست مع الفريق.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “الخطيب أبلغ كولر بموقفه من بقاء موديست، مؤكدًا له على أنه غير مستعد لدفع 130 الف دولار شهريًا راتب اللاعب، خاصة وأن عقده ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية يونيو الجاري”.

أقرأ أيضًا.. أزمة جديدة داخل الاهلي بعد فشل التعاقد مع زين الدين بلعيد

وأضاف: “كولر مصمم على بقاء اللاعب خاصة في ظل إصابة وسام أبو علي المستمرة خلال الفترة الأخيرة، ولكن مسئولو الأحمر أكدوا على أنه في حالة بقاء اللاعب لا مانع ولكن بالحصول على مكافآت، وهو الأمر الذي سيحسمه وكيل اللاعب خلال الفترة القليلة المقبلة”.

وتابع: “موديست ليس لديه أي عروض سوى عرض وحيد من نادي ألماني في الدرجة الثانية، واللاعب ووكيله سيحسمان قرار بقاءه بتخفيض راتبه أو الرحيل عن الفريق بنهاية يونيو الجاري”.

واختتم: “رد وكيل موديست سيكون خلال يومين ثلاثة، وبأوجه رسالة كولر أن يلقي نظرة على اللاعب جمزة عبد الكريم في قطاع الناشئين لاعب واعد وخامة مميزة”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره فاركو يوم الجمعة المقبلة، ضمن مباريات بطول الدوري المصري الممتاز.