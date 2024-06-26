بالأسماء.. شوبير يكشف ثلاثي منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن ثلاثي منتخب مصر فوق السن الذين سيضمهم ميكالي لقائمة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه لن ينضموا لمنتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد باريس بسبب رفض أنديتهم ولأن البطولة ليست في الأجندة الدولية للفيفا”.

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وأضاف: “ميكالي مدرب منتخب مصر استقر على ضم الثلاثي محمد عبد المنعم وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور، وقد يضم حارس على حساب زيزو وإن كان الأقرب عدم ضم حارس مرمى”.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب الأوليمبي في مجموعة متكافئة نسبيًا والتي تضم منتخبات إسبانيا وأوزباكستان وجمهورية الدومنيكان.

ويعد المنتخب المصري الأوليمبي أحد أنجح المنتخبات العربية والإفريقية على صعيد الأولمبياد، وهو الأكثر مشاركة في البطولة برصيد 13 مرة من قبل.

وكان منتخب مصر قد تأهل للمشاركة في أولمبياد باريس المقبلة؛ وذلك بعد احتلاله وصافة بطولة أمم إفريقيا الأخيرة تحت 23 عامًا.