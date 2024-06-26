تطورات جديدة في موقف قندوسي من الرحيل عن الاهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في ملف رحيل أحمد قندوسي عن النادي الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “تحدثت من قبل عن موضوع أحمد قندوسي وقلت أن مسئولي الأهلي أبلغوا اللاعب برحيله بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته لنادي سيراميكا كيلوباترا”.

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وأضاف: “اللاعب ووكيله غضبوا من قرار إدارة الاهلي، وقالوا نحن من سيقرر مصيرنا، وفي حالة عدم حاجة النادي للاعب فهو من سيختار وجهته القادمة”.

واختتم: “مسئولي الاهلي أبلغوا قندوسي بأنه سيكون ضمن قائمة الفريق بالموسم الجديد، واللاعب لن يرحل، والاتجاه حاليًا هو تدعيم صفوف الفريق الأحمر بلاعبين مميزين في مركز الدفاع، خاصة بعد فشل صفقة الجزائري زين الدين بلعيد”.

وكان كولر قد أبلغ إدارة الأحمر بقراره قبل أيام بعدم حاجته لقندوسي الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته لفريق سيراميكا كيلوباترا، ولكن لجنة تخطيط الأهلي وجدت أنه من الأفضل أن يستمر اللاعب بصفوف الفريق والاستفادة منه بعد الأداء المميز الذي قدمه الموسم الحالي مع فريقه.