بالأسماء.. عرضان سعوديان لرحيل ديانج عن الاهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تلقي الدولي المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لعرضان سعوديان تمهيدًا للرحيل عن الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “ديانج تلقى عرضان سعوديان من أندية الفيحاء والخلود، واللاعب لم يحسم قراره النهائي حتى الآن”.

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وأضاف: “الاهلي لم يحسم مصير ديانج حتى الآن من تلك العروض، ومن المقرر أن تعقد جلسة بين اللاعب وإدارة الأحمر خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم وجهته القادمة”.

واختتم: “مسئولو النادي الاهلي يريدو تحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب، خاصة وأنهم يريدوا تدعيم صفوف الفريق الأحمر بعدد من الصفقات المميزة في بعض المراكز الأخرى على رأسها قلب الدفاع والهجوم والظهيرين”.

وكان ديانج قد عاد للمشاركة مع النادي الاهلي في مباريات الدوري المصري الممتاز الفترة الأخيرة، ذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا أثناء مشاركته مع منتخب مالي.