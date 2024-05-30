شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 21 فلسطينيًا في قصف الاحتلال المستمر على رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 21 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن الطواقم الطبية انتشلت 21 فلسطينيًا في قصف الاحتلال المكثف على أحياء مدينة رفح، لافتًا إلى أن معظم الشهداء انتشلوا من الحي السعودي ومنطقة مصبح ومخيم بدر.

عزل معظم المخيمات

وتُواصل دبابات الاحتلال اجتياح ما تبقى من مدينة رفح بعمق يزيد على 13 كيلومترًا، وتمركزت دبابات الاحتلال في محاور صلاح الدين ومخيمات يبنا والشابورة، وعزلت بذلك معظم مخيمات وأحياء المدينة عن بعضها.

جاء ذلك بالتزامن مع قطع كل الطرق المؤدية إلى معبري رفح وكرم أبو سالم، ما فاقم من الأوضاع الإنسانية خاصة للجرحى والمرضى، إذ تسبب إغلاق معبر رفح في وفاة العشرات منهم، وفق ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.