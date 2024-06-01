شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والصين تدعوان إلى تعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس الدولة الصيني "لي تشيانج"، ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى ضرورة تعزيز التبادلات والتعاون في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة، وتعزيز التبادلات الشعبية، والمشاركة في استضافة الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الثنائية.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة في بكين، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن استعداد الصين للعمل مع الإمارات لتنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وتعزيز العلاقات الودية التقليدية، وتعميق الثقة السياسية المتبادلة، ودفع التعاون البرجماتي، ودفع العلاقات الثنائية نحو مستوى جديد، مشيرا إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والإمارات.



وقال "لي" إن الصين تدعم الإمارات بقوة في اتباع مسار تنمية مستقل وفي حماية سيادتها الوطنية وأمنها واستقرارها.

وأكد رئيس مجلس الدولة الصيني عن استعداد بلاده لتوسيع التجارة والاستثمار على الصعيد الثنائي، وتعزيز التعاون في المجالات التقليدية، واستكشاف أوجه التعاون في مجالات جديدة مثل الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي.



كما أعرب "لي" عن استعداد الصين لتحسين التنسيق مع الإمارات في الآليات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة ومجموعة بريكس، وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك صيني-عربي.



بدوره، قال الشيخ محمد بن زايد إن الإمارات والصين تتمتعان بعلاقات متينة وواعدة، مضيفا أن الإمارات تلتزم بمبدأ صين واحدة وستعمل مع الصين لتعزيز تعاون الحزام والطريق.



وأوضح أن الإمارات هنأت الصين على استضافتها الناجحة للاجتماع الوزاري الـ10 لمنتدى التعاون الصيني-العربي، معربا عن استعداد بلاده للعمل مع الصين من أجل حماية المصالح المشتركة للجانبين.