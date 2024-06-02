شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تعلّق على تصنيف الاحتلال للأونروا بـ"الإرهاب" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت رابطةُ العالم الإسلامي على تصنيف الاحتلال الإسرائيلي (الأونروا) بـ"الإرهاب".

وأكدت رفضَها واستنكارَها تصنيفَ سلطات الاحتلال الإسرائيلية وكالةَ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ"الإرهاب". تصنيف الاحتلال الإسرائيلي (الأونروا) بـ"الإرهاب" وبينت أن هذه محاولةٍ مُستَهجَنَة لتقويض جهودِ الوكالة في تخفيف حِدَّة الكارثة الإنسانية التي يمُرُّ بها الشعب الفلسطيني.



وشدَّدت الرابطة على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- الكفّ عن انتهاكاتها للقوانين والأعراف الدولية كافة.

ومن ذلك الالتزام بالقانون الدولي والإنساني في ما يتعلق بعمل المنظمات الدولية والإنسانية.

