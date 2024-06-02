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رابطة العالم الإسلامي تعلّق على تصنيف الاحتلال للأونروا بـ"الإرهاب"

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واس - مكة المكرمة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - علقت رابطةُ العالم الإسلامي على تصنيف الاحتلال الإسرائيلي (الأونروا) بـ"الإرهاب".
وأكدت رفضَها واستنكارَها تصنيفَ سلطات الاحتلال الإسرائيلية وكالةَ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ"الإرهاب".

تصنيف الاحتلال الإسرائيلي (الأونروا) بـ"الإرهاب"

وبينت أن هذه محاولةٍ مُستَهجَنَة لتقويض جهودِ الوكالة في تخفيف حِدَّة الكارثة الإنسانية التي يمُرُّ بها الشعب الفلسطيني.

وشدَّدت الرابطة على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- الكفّ عن انتهاكاتها للقوانين والأعراف الدولية كافة.
ومن ذلك الالتزام بالقانون الدولي والإنساني في ما يتعلق بعمل المنظمات الدولية والإنسانية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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