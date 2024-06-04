شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 36.550 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 242 على التوالي إلى 36.550 شهيداً، ونحو 82.959 جريحاً، معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 71 فلسطينياً، وإصابة 182 بجروح، خلال الساعات 24 الماضية في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء لم يتم انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من القطاع.

