شكرا لقرائتكم خبر عن الضفة الغربية.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص المستوطنين والان نبدء بالتفاصيل

صور الموت والدمار

الدمام - شريف احمد - أصيب 6 فلسطينيين مساء أمس الاثنين، برصاص المستوطنين في بلدة عوريف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة عوريف، واعتدوا على الفلسطينيين وممتلكاتهم.وأوضحت أن ما يسمى بمجلس المستوطنات داهم منطقة البقيعة بالأغوار الشمالية، استولوا على جرار زراعي وعربة مجرورة و3 بركسات أغنام، بالتزامن مع الاستيلاء على المزيد من الأراضى الفلسطينية في الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، أن صور الموت والدمار التي أعقبت العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين في غزة، تثبت أن كل يوم تستمر فيه هذه الحرب "تصبح أكثر فظاعة".



وقال غريفيثس في بيان، إن مخيم النصيرات للاجئين يمثل "مركزًا للصدمة العنيفة التي لا يزال المدنيون في غزة يعانونها".

وأضاف "عندما نرى الجثث المكفنة على الأرض، نتذكر أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وعندما نرى الجرحى الملطخين بالدماء وهم يعالجون على أرضيات المشافي، نتذكر أن الرعاية الصحية في غزة على شفا الانهيار".

وشدد غريفيثس على ضرورة حماية جميع المدنيين، مؤكدًا ضرورة إيقاف هذا العذاب الجماعي فورًا، وأنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن".