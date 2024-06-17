شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح والان نبدء بالتفاصيل

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قصف مكثف

37337 شهيدًا

الدمام - شريف احمد - استشهد 7 فلسطينيين يوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن الطواقم الطبية انتشلت 5 شهداء من عائلة واحدة، استشهدوا في قصف للاحتلال على منزلهم في مخيم الشابورة بمدينة رفح.كما استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي على غرب المدينة، مشيرةً إلى تضرر سيارتي إسعاف كانتا تحاولان انتشال الشهداء.تزامن ذلك مع قصف مكثف طال أحياء مدينة رفح كافة، وتسبب القصف في تدمير مئات المنازل.وفي وسط قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال بعشرات القذائف شمال مخيم النصيرات، مخلفة دمارًا هائلًا في ممتلكات الفلسطينيين.كما قصفت مدفعية وطائرات الاحتلال منازل وبنايات سكنية تقع جنوب مدينة غزة.ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 254 على التوالي إلى 37337 شهيدًا، ونحو 85299 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 41 فلسطينيًا، وإصابة 102 بجروح مختلفة، خلال الساعات الـ24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأكدت وجود عشرات الشهداء لم يجر انتشالهم، لكثافة القصف الإسرائيلي في مناطق متفرقة من القطاع.كما حذرت "الصحة الفلسطينية" من خطورة استمرار إغلاق معبر رفح البري للشهر الثاني على التوالي، في ظل ارتفاع عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى للعلاج في الخارج.