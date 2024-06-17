شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال: تصاعد هجمات حزب الله يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جيش الاحتلال الإسرائيلى إن تصاعد هجمات حزب الله يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها، مؤكدا أن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله اللبنانى على إسرائيل قد يؤدى إلى تصعيد خطير، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى دانيال هاجارى قوله: "تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، والذى يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".