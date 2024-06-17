شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مبادرة "وليطوفوا" بالمسجدين الحرام والنبوي استعدادًا للكثافة فى طواف الوداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن؛ بتفعيل مبادرة "وليطّوفوا" في مرحلتها الثالثة والمرتبطة بطواف الوداع، بعد المرحلة الأولى التي كانت ما قبل الوقفة بعرفة من ابتداء موسم الحج، والمرحلة الثانية المخصصة لطواف الإفاضة.



‏ ‏وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن رئاسة الشؤون الدينية هيأت للمطوفين الأماكن الحيوية وتوزيعهم عليها؛ يستقبلون فيها الحجاج الراغبين في خدمة التطويف في طواف الوداع، ومرافقتهم لإرشادهم في أدائه وفق المقتضى الشرعي، كما تشرف على المطوفين، وتوجيههم إلى اتباع السنة في أداء المناسك، والتقيد بالأدعية المشروعة والمأثورة في تطويف من يحتاج من ضيوف الرحمن ومساعدتهم على إكمال مناسك حجهم، فضلًا عن حث المطوفين على التعامل الحسن مع الحجاج؛ لإظهار وسطية الإسلام وسماحته ورحمته، وإبراز الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية وأبنائها خدَّام الحرمين الشريفين، وما يبذلونه من جهود لخدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.



‏وتقدم الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين خِدمات عديدة لضيوف الرحمن؛ من أبرزها: استقبالهم ومرافقتهم أثناء أدائهم لطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوادع، وتطويفهم وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.