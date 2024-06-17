الظهور الأول لعمرو دياب بعد "الصفعة".. ميقاتي في استقباله

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بعد أيام من الترقب الجماهيري للظهور الأول لعمرو دياب عقب واقعة "الصفعة"، التي اجتاحت ما دونها من أخبار وأحداث في العالمين الواقعي والافتراضي خلال الأيام الماضية في المنطقة العربية، ظهر نجم الغناء المصري في بيروت لاحياء حفل السبت، واستقبله نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان فى احتفاء رسمي قبل انطلاق الحفل فى وسط بيروت.

ولدى وصول عمرو دياب إلى ساحات المسرح في وسط بيروت، كانت ساحات المسرح بها عدد كبير من الجماهير الذين ظهروا كعادتهم بالملابس البيضاء، ليقدم عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والكلاسيكية.

يرحب بـ"السيلفي" في بيروت

وعقب واقعة صفع عمرو دياب لأحد معجبيه بسبب صورة سيلفي وهي الواقعة التي تصدرت مختلف تريندات السوشيال ميديا طوال الأيام الماضية، طارد أحد المعجبين الفنان المصري وهو يجري لقاء مع إحدى القنوات، لكي يأخذ صورة برفقته، وفقاً لما نقله موقع "فيتو".

وبعكس واقعة الصفع قطع النجم الملقب بـ"الهضبة" اللقاء الصحفي مع قناة MTV اللبنانية لأخذ الصورة السيلفي تجنبا لوقوعه في انتقادات جديدة عقب أزمته مع "الشاب المصفوع" محمد سعد أسامة.

وطرح المطرب عمرو دياب السبت، أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان "تتحبي"، وذلك عبر قناته الرسمية على منصة "يوتيوب"، عقب أيام قليلة من طرحه أغنية "الطعامة"، تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.