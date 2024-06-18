شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يدعو العالم للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 67 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، على ضرورة الوقف الفورى للاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وناشد المجتمع الدولي اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية الأرواح في غزة.

وأكد ولي العهد في كلمة حفل الاستقبال السنوي لكبار الشخصيات الإسلامية، وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج هذا العام، على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وناشد المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال في حفل الاستقبال السنوي الذي أقيم، في الديوان الملكي بقصر منى، نيابة عن الملك سلمان: "يحل علينا عيد الأضحى المبارك، مع استمرار الجرائم الشنيعة على أشقائنا في قطاع غزة، وإننا إذ نؤكد على ضرورة الوقف الفوري لهذا الاعتداء؛ فإننا نناشد بأهمية تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ جميع الإجراءات، التي تضمن حماية الأرواح في غزة".

وأضاف ولي العهد: "كما نؤكد أهمية تنفيذ القرارات الصادرة مؤخراً من مجلس الأمن الدولي، بشأن مقترح الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي، بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة؛ وليتحقق السلام الشامل والعادل والدائم".