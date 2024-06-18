شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جرائم الاحتلال.. قصف قوافل المساعدات برفح وحرق الحقول بالضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مساء الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من التجار ورجال تأمين المساعدات، في منطقة المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن 10 فلسطينيين استشهدوا في أثناء تأمين دخول مساعدات المنظمات الإنسانية قرب معبر رفح البري، وهي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها قوات الاحتلال قوافل المساعدات الإنسانية والعاملين فيها، فقد استشهد العشرات من العاملين في تأمين المساعدات الإنسانية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 255 يومًا.

وكذلك استشهد أكثر من 700 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والدواء من قوافل المساعدات الإنسانية، وتعمد الاحتلال قتلهم.

وأبرز تلك المجازر ما حدث في شارع الرشيد غرب مدينة غزة قبل عدة أشهر حين قصفت تجمعات وطوابير انتظار المساعدات.

المستوطنون يحرقون الحقول وأحرق مستوطنون يوم الاثنين عشرات الدونمات الزراعية في بلدة بيت أمر قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن مئات المستوطنين أحرقوا 25 دونمًا من حقول بلدة بيت أمر في الخليل، واعتدوا على المزارعين.

كما هاجم عشرات المستوطنين قرية بورين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في إطار الاعتداءات المستمرة على القرى والبلدات الفلسطينية.