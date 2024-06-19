شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تعلن نجاح خطتها التشغيلية لموسم الحج هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم نجاح خطتها التشغيلية لموسم حج 1445هـ، وفق كامل الإمكانيات والطاقة البشرية العاملة بالهيئة لتحقيق المؤشرات والمستهدفات لتمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.



وأوضحت الهيئة ، في بيان صحفي مساء اليوم ، أن خطتها عملت على تهيئة جميع المرافق والخدمات بمستوى عال من الجاهزية ببنية تحتية متطورة لتشمل أنظمة التبريد والتكييف لتلطيف الأجواء في ظل ارتفاع درجات الحرارة والأنظمة الصوتية والمرئية، بالإضافة لأنظمة أبواب المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وأيضاً الخدمات التي تواكب جميع الفئات العمرية وذوي الإعاقة في تفعيل العربات الكهربائية للطواف والسعي بسطح المسجد الحرام وتهيئة دورات المياه والمواضئ.



وأكدت أنه تم إدارة تلك الخدمات والأنظمة على مدار اليوم بفاعلية تامة في الحرمين الشريفين؛ لضمان توفير بيئة إيمانية ينعم بها ضيوف الرحمن أثناء دخولهم وخروجهم بكل سهولة ، وتقديم مياه زمزم المباركة بموثوقية عالية في الحرمين الشريفين.



ولفتت إلى أنه تم العمل على تحسين وإثراء تجربة ضيوف الرحمن عبر المعارض الرقمية والميدانية التي لاقت صدى جيداً في التعريف بمعالم الحرمين الشريفين والخدمات الرقمية المقدمة، بالإضافة إلى المحتويات التثقيفية التي تعمق الفهم الديني عبر استقبال ضيوف الرحمن في مكتبات الحرمين للتزود بمختلف العلوم ، وإيصال رسالة الحرمين السامية من خلال الجانب التوجيهي والتثقيفي والإرشادي وإجابة السائلين، وترجمة خطب الحرمين الشريفين وترجمة خطبة عرفة إلى 37 لغة عالمية.



وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي بالتكامل والتعاون مع العديد من الجهات العاملة في الحرمين الشريفين ، تلبية لحرص وعناية حكومة المملكة العربية السعودية بالحرمين الشريفين وقاصديهما تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.