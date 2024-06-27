«سناد القابضة» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سناد القابضة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأربعاء.ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعا لحسابات الشركة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من الام المالي 2024، والربع الأول من 2025، بأتعاب قدرها 421 ألف ريال.وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.وشملت النتائج: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل سياسات ومعايير عضوية مجلس الإدارة، وتعديل سياسة مكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية، والموافقة على معايير وضوابط الأعمال المنافسة.وتضمنت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 219.249.829 ريال لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة البالغة 160.249.092 ريال، تمثل 12.68% من رأس المال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023.وبعد إطفاء كامل الخسائر المتراكمة سيكون لدى الشركة رصيد أرباح مبقاة يبلغ 59.000737 ريال.