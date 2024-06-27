شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أسمنت تبوك» توافق على توزيع أرباح نقدية عن 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت تبوك نتائج اجتماع الجمعية غير العادية (الاجتماع الثالث)، والذي عقد أمس الأربعاء.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة الفوزان (كي بي إم جي) بأتعاب قدرها 1.897 مليون ريال، لفحص ومراجعة، وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من 2024، والربع الأول من 2025، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من 2026، والربع الأول من 2027.

وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 22.5 مليون ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بواقع 0.25 ريال للسهم، تمثل 2.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وستعلن الشركة تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024، وذلك بعد الموافقة على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

وتضمنت النتائج: المواقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة، وتعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.

وشملت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، والموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية، والموافقة على لائحة معايير الأعمال المنافسة.