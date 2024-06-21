شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيًا في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس 20 فلسطينيًا، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت منازل عدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيًا من بينهم أطفال وأسرى سابقون وشقيقين، وتركزت الاعتقالات في جنين ورام الله والخليل.

كما أشار إلى أن عدد المعتقلين منذ مطلع أكتوبر الماضي تجاوز 9300 فلسطيني من الضفة الغربية، جرى اعتقالهم من المنازل أو على الحواجز العسكرية الإسرائيلية.

شهداء في صفوف الأسرى

كما وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن التعذيب رفع الإحصائية إلى 54 شهيدًا بينهم أطباء، وذلك خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر الماضي.



وأدانت هيئة الأسرى الفلسطينية الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، كما دعت المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الجرائم.

وذكرت أن أكثر من 9300 أسير يقبعون حاليًا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي وإهمال طبي.