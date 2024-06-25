شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الاسلامي" تناقش أثر الذكاء الإصطناعي على حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

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أنظمة الذكاء الاصطناعي

قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

الدمام - شريف احمد - تعقد الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي دورتها العادية الثالثة والعشرون خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو المقبل، في جدة.وذلك بحضور جميع الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة، بما في ذلك مؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب كبار موظفي الأمانة العامة للمنظمة وممثلين عن وسائل الإعلام.وستناقش الدورة تحت عنوان " أثر الذكاء الإصطناعي على حقوق الإنسان: التحديات والفرص"، الفرص التي سيوفرها الذكاء الإصطناعي والتي يمكن للدول الأعضاء الأخذ بها وتطبيقها من أجل تحسين سياساتها وبرامجها في مجال حقوق الإنسان.وفي ذات الوقت، تهدف المناقشة أيضًا إلى تقديم ارشادات حول السبل التي يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي من خلالها أن تؤثر سلبا على حقوق الانسان وكيف يمكن منع هذه المخاطر أو التخفيف من أثرها، وسيفتتحها كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين ابراهيم طه، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان السفير طلال خالد المطيري.وسيشارك في المناقشات التي ستجرى على مدار يوم كامل خبراء دوليون من الأمم المتحدة وغيرها من الكيانات ذات الصلة، والمؤسسات المتخصصة في منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب ممثلين عن الدول الأعضاء والدول المراقبة في المنظمة ومؤسساتها الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وستمكن المناقشة المشاركين من التفاعل مع مختلف الخبراء والأطراف المعنية.ومن المقرر أن تعقد الهيئة حدثا رفيع المستوى وذلك في يوم الاثنين الموافق 1 يوليو المقبل، حول موضوع "حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة: الآثار المستقبلية وسبل المضي قدمًا"حيث تهدف هذه الفعالية الى تحليل حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة وكيف يمكن أن يلعب دورا مهما في تنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة، لوضع حد للأزمة الإنسانية والدعوة إلى العدالة والمساءلة حول الانتهاكات الخاصة بحقوق الانسان ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة.كما سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، والتي تهدف الى تعزيز التعاون الفني والتبادل في مختلف المجالات المتعلقة بالقضايا المشتركة بين الكيانين .وستعقد الهيئة اجتماعات مغلقة لمجموعات عملها المختلفة، في الفترة من 2 الى 4 يوليو في مقر الهيئة، ومن المتوقع أن تجري الهيئة مناقشات مفصلة حول جميع القضايا المدرجة على جدول أعمالها بما في ذلك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين وجامو وكشمير المحتلة من قبل الهند، بالإضافة إلى الاجتماعات الاعتيادية لمجموعات عملها الأربع المعنية بفلسطين، وحقوق المرأة والطفل، والإسلاموفوبيا والأقليات المسلمة، والحق في التنمية، كما ستُتَّخذ قرارات بشأن وضع خطة عمل للهيئة.