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الخليج اليوم .. بالفيديو.. مراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة للشيخ عبدالوهاب الشيبي السادن الـ78 في تاريخها

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

شهدت ليل الاثنين الثلاثاء، مراسم تسليم مفتاح الكعبة المشرفة، للسادن الشيخ عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبي ليكون السادن رقم 78 في الإشراف على الكعبة.

وتسلم الشيخ عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبي مفتاح الكعبة المشرفة خلفا للدكتور الراحل صالح الشيبي، الذي تُوفي منذ أيام عن عمر ناهز الثمانين عاما.

وفي حسابها على منصة "إكس"، نشرت قناة "الإخبارية" السعودية لقطات لهذه المراسم. 

 

وبعد تسلمه مفتاح الكعبة، قال الشيخ عبد الوهاب بن زين العابدين الشيبي في تصريحات لـ"الإخبارية": "الله يوفقني للقيام بهذا العمل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، وولي عهده الأمير ".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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