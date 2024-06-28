الخليج اليوم .. الجروان يلتقي رئيسة منظمة القيادات السياسية النسائية والرئيسة السابقة لجمهوروية مالطا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

التقى معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بسعادة السيدة سيلفانا كوش ميهرن رئيسة منظمة القيادات السياسية النسائيةWPL وفخامة ماري لويز كوليرو بريكا الرئيسة السابقة لجمهورية مالطا ورئيسة مؤسسة رفاهية المجتمع ، في مالطا.

وبحث الجانبان تعزيز العلاقة والشراكة بهدف التأسيس للتعاون والعمل المشترك وتعزيز دور المرأة في المشاركة في صناعة القرار في حفظ السلام ونشر التسامح وبناء المستقبل.

وأشادت سعادة السيدة سيلفانا كوش ميهرن وفخامة ماري لويز كوليرو بريكا بدور المجلس العالمي للتسامح والسلام واجهزته المختلفة ، البرلمان الدولي للتسامح والسلام ، والجمعية العمومية ، لما يقدمه المجلس من دور كبير في نشر التسامح والسلام حول العالم.